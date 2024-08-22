MHP ile DEM Parti arasındaki tartışma büyüyor

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:23

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, TBMM’de bulunan 57 DEM Partili milletvekilinin maaşlarının kesilerek, şehit ailelerine verilmesini önermişti. Bahçeli’nin açıklamalarına DEM Parti’den yanıt geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada da “AKP’nin küçük ortağı MHP’nin genel başkanı yaptığı son açıklama ile Kürt düşmanlığını, DEM Parti hazımsızlığını körüklemekte, anayasal düzenin son kırıntılarına da meydan okumaktadır” denildi.

'RUHLARI EMPERYALİST'

DEM Parti’nin bu açıklamalarına da MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut yanıt verdi. Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bölücü ve yakıcı propagandalarını “bir zehir gibi topluma akıtan PKK ve siyasi uzantılarına haddini bildirdikçe millet düşmanlarının da kin kusmaya devam ettiğini” söyledi. Bulut, şunları söyledi:

“Her milli meselede milletin karşısında konumlanmayı ve dışarıdaki düşmanın izdüşümü olmayı alışkanlık haline getiren, emperyalizmin taşeronluğunu bir vazife bilen bölücü odakların bu ülkedeki sıfatları ‘kütük vatandaşlığından’ ibarettir. Bu kütükten ibaret Kandil atıklarının Kürt kökenli millet evlatlarını temsil etme yetisi, yetkisi ve erdemi de yoktur. O nedenle Türklerle Kürtler arasındaki sarsılmaz rabıtayı ve kaynaşmayı çözebilecek kudretleri de hiçbir zaman olmayacaktır. Zira nüfus kütükleri burada olmasına rağmen ruhları emperyalizmin başkentlerine bağlanmış ve zihnen köleleşmiştir. Ülkeye tek bağları kütükte kayıtlı isimlerinden ibarettir. Yoksa milli maçta Portekiz ya da Hollanda’yla, milli bir davada Yunan ya da Rum’la, Karabağ meselesinde Ermenistan’la kurdukları gönül bağı ‘kütük vatandaşlığının’ çok ötesindedir.” Bulut, “Kıbrıs’ta oluk oluk Türk kanının aktığı 70’lerde, barbar Rumlara bir çift laf etmeden Aleko’nun meyhanesinde sabahlara kadar kafa çekip sosyalistlik sayıklayan ‘karışıkların’ siyasi mirasçıları olarak şimdi de binlerce masum insanın şehadeti karşısında yarım asırdır susup, utanmadan barış, demokrasi ve hukuktan bahsedebilmektedirler” ifadelerini de kullandı.

'YAŞAM HAKKI TANIMAYAN AYRILIKÇILAR...'

DEM Parti’yi, “kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımayan ayrılıkçı, terör sevici, işbirlikçi, ırkçı ve faşist bir ideolojinin uzantıları” olarak da nitelendiren Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“TBMM çatısını devlete karşı meydan okuma arenası haline getirmeye teşebbüs ettikçe MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin haddini bildirmesi ve alınması gereken tedbirleri milletiyle paylaşması en tabii olandır. Yarım asrı aşan MHP mirasını ve çizgisini şerefle taşıyan muhterem liderimizin her beyanı Aziz Türk milletine musallat olmuş şer cephesine indirilen bir şamardır. Bu ülkede her türlü algı yönetimine, sosyal medyada yürütülen ve bir ayağı dışarıda olan itibar suikastlerine inat hakikati haykıracak birileri vardır. O ‘birilerinin’ inançla bağlı olduğu liderin adı da Devlet Bahçeli’dir.”