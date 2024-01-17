MHP Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara kimdir? Hasan Kara kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:03

MHP yerel seçimlerde partisini temsil edecek 55 ismi daha açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hasan Kara MHP Kilis Belediye Başkan Adayı oldu. Peki, MHP Kilis Belediye Başkanı adayı Hasan Kara kimdir? Hasan Kara kaç yaşında, nereli?

HASAN KARA KİMDİR?

Hasan Kara, 1 Ocak 1969 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Antakya Altınözü'nde Hâkim olarak görev yaptı. Ümraniye Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Kilis Belediye Başkanlığına aday oldu fakat kazanamadı. 1999 ve 2002 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevi üstlendi. 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulmasıyla Kilis kurucularında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimleri’ne kadar Ak Parti Kilis İl Başkanı oldu. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde 22. Dönem Kilis milletvekili olarak seçildi.