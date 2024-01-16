Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:55

MHP yerel seçimlerde partisini temsil edecek 55 ismi daha açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP Isparta Belediye Başkan Adayı oldu. Peki, MHP Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın kimdir? Yusuf Ziya Günaydın kaç yaşında, nereli?

YUSUF ZİYA GÜNAYDIN KİMDİR?

Yusuf Ziya Günaydın, 1949 yılında Isparta Aksu ilçesi Yılanlı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamladı.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 2009 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilerek ikinci defa MHP’den Isparta Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

31 Mart 2014 Yerel Seçiminde üçüncü kez MHP’den Isparta Belediye Başkanı seçildi.

YUSUF ZİYA GÜNAYDIN EVLİ Mİ?

Yusuf Ziya Günaydın, 3 çocuk babası olup iyi derecede Almanca bilmektedir.