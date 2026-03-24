MHP'li eski belediye başkanı hakim karşısına çıktı

24.03.2026 17:08:00
MHP'li eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın "görevi kötüye kullanma" suçundan tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Kars Belediyesi'ne ait Aynalı Köşk'ün satılmasına ilişkin görevi kötüye kullandıkları tespit edilen MHP'li eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına başlandı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Karaçanta ve Arslan'ın avukatları, suçlamaları kabul etmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise "Şikayetim devam ediyor, sanıklar savunmalarını verdikten sonra açıklayacağım, davaya katılacağım" dedi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini isteyerek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kars Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

