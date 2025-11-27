MHP'li Feti Yıldız'dan 'Covid affı' açıklaması: Toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak

AKP'nin Meclis'e sunduğu 38 maddelik 11. Yargı Paketi'nde, "covid izni, kısmi af" olarak da adlandırılan uygulamanın kapsamını genişleten düzenleme de pakette yer alıyor.

Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak cezası kesinleşmeyenler de denetimli serbestlik süresini dışarıda tamamlayabilecek.

"115 BİN KİŞİ YARARLANACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan infaz düzenlemesine ilişkin bir mesaj geldi.

Yıldız, “Covid düzenlemesi 11.Yargı paketinde yer aldı. Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi ,6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak. TBMM kürsüsünden bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim. Evet. Şimdi zamanı…" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, daha sonra yaptığı X paylaşımında konuya ilişkin şunları yazdı:

"5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı Hakkında

Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Maddenin altıncı fikrasında yapılan değişiklikle, 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden, 31/7/2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Buna göre, 31/7/2023 tarihi v e öncesinde işledikleri suçlar nedeniyle türüne bakılmaksızın kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve fikrada yer alan koşulları sağlayan hükümlüler bu imkândan yararlanabilecek ve hükümlünün 31/7/2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunması koşul olarak aranmayacaktır.

Dolayısıyla 31/7/2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ve/veya denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.

Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma v e kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, altıncı fikrada yer alan düzenlemenin hükümlünün aleyhine sonuçlar doğurduğunun tespiti halinde altıncı fikrada yer alan düzenleme uyarınca işlem yapılmayacak, genel hükümlere göre işlem tesis edilecektir.

Diğer yandan, açık ceza infaz kurumlarında bulunma koşulu bakımından hükümlünün Kanunun 14'üncü maddesi uyarınca doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınması ile kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılması arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Dolayısıyla daha erken denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve fikrada yer alan şartları sağlayan hükümlüler yararlanabilecektir.

Ayrıca, maddenin altıncı fikrasında yapılması öngörülen değişikliğe uyum sağlama amacıyla maddenin yedinci ve sekizinci fikraları yürürlükten kaldırılmaktadır."