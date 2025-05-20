MHP'li Feti Yıldız'dan HSK seçimi öncesi kritik açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi öncesinde paylaşım yapan Yıldız ‘Doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların aleni, delillerin vasıtasız olduğu, koruyucu adaleti kuran hukuk devletinde tatbikatın içindeki kişilerin hukuk bilgisi ve vicdanına emanetiz’ dedi.

Masumiyet karinesi ve şüpheden sanık faydalanır ilkesine dikkat çeken Yıldız, seçilecek kişilere başarılar diledi.

'KORUYUCU ADALETİ KURAN DEVLETE EMANETİZ'

Yıldız’ın paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün TBMM de HSK üyelerinin seçimi yapılacak. Suçsuzluk karinesinin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı, kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların aleni, davaların makul sürede sonuçlandığı, delillerin vasıtasız olduğu, insan haklarına saygı duyan, koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan hukuk devletinde; Tatbikatın içindeki kişilerin hukuk bilgisi ve vicdanına emanetiz.

Bir hakimde olması gereken vasıflar Mecelle’de sıralanmıştır. Bir bakıma hakimliğin meslek kurallarıdır. Hâkim; hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olmalıdır. (hakim; bilgin, zeki, doğru, güvenilir, vakar sahibi, sağlam olmalıdır. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum."