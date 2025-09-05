MHP'li Feti Yıldız’dan komisyona, terör örgütü lideri Öcalan’ın dinlenmesi için heyet çağrısı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 19:23:00
Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kurulan komisyondan seçilen birkaç kişinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin 'bir zaaf oluşturmayacağını' söyleyerek heyet oluşturulmasını istedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na dair açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, komisyonda oluşturulan bir heyetle Öcalan’ın dinlemesini teklif etti. Yıldız, “Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş,  terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi.

