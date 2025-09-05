MHP'li Feti Yıldız’dan komisyona, terör örgütü lideri Öcalan’ın dinlenmesi için heyet çağrısı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na dair açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, komisyonda oluşturulan bir heyetle Öcalan’ın dinlemesini teklif etti. Yıldız, “Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi.