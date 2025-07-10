MHP'li Feti Yıldız'dan süreç çıkışı: 'Provokatörler sonuçlara katlanır'

Terör örgütü PKK'nin yarın (11 Temmuz) Süleymaniye'de silah bırakması beklenir iken MHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda süreçle ilgili 'provokasyon' uyarısı yaptı.

Yıldız, "Provokatörler,kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır" dedi

"HER AŞAMASI ÖZENLE YÜRÜTÜLEN..."

MHP'li Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Liderin sabrı, ödün vermeyen duruşu, dağın ardını görüşü ve üstün cesaretiyle; Kırlarımızı, mezralarımızı, köylerimizi kasabalarımızı kardeşlik kokusu sardı..

Her aşaması özenle yürütülen bir süreç yaşıyoruz. Ülkesini, milletini seven herkes diline, üslubuna dikkat eder. Provokatörler, kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır."