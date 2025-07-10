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MHP'li Feti Yıldız'dan süreç çıkışı: 'Provokatörler sonuçlara katlanır'

MHP'li Feti Yıldız'dan süreç çıkışı: 'Provokatörler sonuçlara katlanır'

10.07.2025 11:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP'li Feti Yıldız'dan süreç çıkışı: 'Provokatörler sonuçlara katlanır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' diye adlandırılan yeni süreç kapsamında bir açıklama yaptı. 'Provokasyon' uyarısında bulunan Yıldız, "Provokatörler,kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır" dedi.

Terör örgütü PKK'nin yarın (11 Temmuz) Süleymaniye'de silah bırakması beklenir iken MHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda süreçle ilgili 'provokasyon' uyarısı yaptı.

Yıldız, "Provokatörler,kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır" dedi

"HER AŞAMASI ÖZENLE YÜRÜTÜLEN..."

MHP'li Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Liderin sabrı, ödün vermeyen duruşu, dağın ardını görüşü ve üstün cesaretiyle; Kırlarımızı, mezralarımızı, köylerimizi kasabalarımızı kardeşlik kokusu sardı..

Her aşaması özenle yürütülen bir süreç yaşıyoruz. Ülkesini, milletini seven herkes diline, üslubuna dikkat eder. Provokatörler, kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır."

İlgili Konular: #MHP #Terör #çözüm süreci