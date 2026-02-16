MHP'li Feti Yıldız'dan 'umut hakkı' açıklaması: 'AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Yıldız, 'umut hakkı' ile ilgili soruya "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" şeklinde yanıt verdi.

CHP'Lİ EMİR'DEN YANIT

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'söz konusu raporda 'umut hakkı' yer alacak mı?' sorusuna, "Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'taki TBMM grup toplantısında Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' çağrısında bulunarak, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.