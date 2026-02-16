MHP'li Feti Yıldız'dan ve CHP'li Murat Emir'den 'umut hakkı' açıklamaları!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘süreç’ komisyonunun kordinatör grup başkan ve başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmede AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Emir, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldız, 'umut hakkı' ile ilgili soruya "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" şeklinde yanıt verdi.

"ÖNEMLİ OLAN ORTAK AKILLA, ORTAK KOMİSYON RAPORU ÇIKARTMAKTIR"

Murat Emir ise taslak rapora dair soru üzerine, "Taslak rapora dair çok fazla ayrıntı vermem mümkün değil ama kimi eksiklikler, kimi fazlalıklar ya da düzeltilmesine ilişkin eleştirilerimizin olduğu hususlar var. Tabii başka partilerin de buna benzer eleştirileri, yaklaşımları olacaktır, olmuştur. Hep birlikte değerlendireceğiz. Tabii burada önemli olan bir ortak akılla, ortak komisyon raporu çıkartmaktır. Her parti aslında tutumunu daha önce komisyona verdiği öneri raporlarıyla koymuştu. Her parti durduğu yerde ancak buradan bir uzlaşı ile Türkiye'nin önüne bir demokratikleşme perspektifi koyacak, terörü kalıcı olarak bitirecek ve atılması gereken yasal adımları açıkça tarifleyen ve herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması için uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz" cevabını verdi.

Komisyon yazım ekibinin son toplantısının olup olmayacağına yönelik Emir, "Onu söyleyemeyiz. Biz raporun hızlanması gerektiğini ve sürecin çok uzadığını, halkımızın gözünün öncelikle raporda ama asıl olarak Meclis'ten çıkacak yasalarda olduğunu, atılması gereken acil adımların artık bekletilmemesi gerektiğini öteden beri söylüyoruz. Bilindiği gibi sürecin en başında biz, 'Güven artırıcı önlemler atılsın' demiştik. Bunun içerisinde özellikle kayyım uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, 'kent uzlaşısı' suçu iddiasıyla tutukluların bir an önce serbest bırakılması, buna benzer Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ve AİHM kararları; bu doğrultuda Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın artık cezaevinden çıkması, Selahattin Demirtaş hakkında AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının Türkiye'de çok önemli rahatlama sağlayacağını ve bu sürece olan umudu büyüteceğini ifade etmiştik. Dolayısıyla bence artık daha az konuşma ama adım atma zamanıdır. Tabii adım atma görevi de öncelikle siyasi iktidara düşmektedir" diye konuştu.

"BİR KİŞİ YA DA BİR GRUP İÇİN BİR DÜZENLEME VEYA ÖNERİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR"

Murat Emir, komisyonun hazırlayacağı raporda, 'umut hakkı'nın olup olmayacağına yönelik sorular üzerine de "Şu kadarını söyleyebilirim; bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Bu komisyonun amacı Türkiye'de demokratikleşme, hukuk devleti standartlarını yükseltme ve terörü kalıcı olarak bitirecek toplumsal barış ortamını inşa etmektir. Dolayısıyla da demokratikleşme ve hukuk devleti ile ilgili birçok başlık burada olacak. Bunun içerisinde infazla ilgili, Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili, Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi demokrasimizin standartlarını yükseltecek birçok öneri yer alacak. Ama şunun bilinmesi lazım; burada bir kişi için ya da bir grup için bir düzenleme veya öneri söz konusu olmayacak. Biz tüm Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz ve yapacağımız her öneri 86 milyon için olacak. Kişiye özel bir atıf veya önerme olmayacak ama elbette ki ceza infaz sistemindeki sorunlar, eksiklikler, evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette önerilecektir" dedi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Komisyon toplantısı basına kapalı şekilde devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'taki TBMM grup toplantısında Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' çağrısında bulunarak, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.