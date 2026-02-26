MHP'li Feti Yıldız'ın iddiası: 'Yalan haberin en çok üretildiği ülkelerden biriyiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna ilişkin tartışmalar konusunda açıklama yaptı.

MHP'li Feti Yıldız, kanunda “Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü olduğunu kaydederek, "Dezenformasyonla mücadele kanununun haberle, haberciyle bir meselesi yoktur" dedi.

"İBRET VE HAYRETLE İZLİYORUM"

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyada yalan haberin en çok üretildiği ülkelerden biriyiz. Maalesef bazı haber kanalları izleyicileri bilerek yanıltıyor. Yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eyleminin (dezenformasyon), birey ve toplum iradesini ipotek altına alan ve vatandaşların gerçek bilgiye ulaşma imkânını engelleyen ciddi bir tehdit haline geldiği bilinen bir husustur.

Dezenformasyonla mücadele etme kapsamında, Türk Ceza Kanununun “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümünde “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığıyla müstakil bir suç ihdas edilmiştir.

Kanun teklifinin ilk imzacısı olarak, Kanunu ve gerekçelerini okumadığı hemen anlaşılan bazı okur -yazarlar kişilerin ekranlardan ahkam kesmelerini ibret ve hayretle izliyorum.

Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni ve genel sağlığını bozmaya elverişli olacak şekilde gerçeğe aykırı olduğunu bildiği bir bilgiyi alenen yaymak suç olarak düzenlenmiştir. Maddede yazılı suçun oluşması beş şartın birarada bulunmasına bağlıdır. Bu şartların madde metninde ifade edilmiş olduğunu defalarca yazdık ve anlattık.

“Kamu Barışına Karşı Suçların” ortak hükümleri TCK m.218.maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 2. cümlesinde geçen “Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” hükmü bir hukuka uygunluk sebebidir. Haber verme sınırını aşmayan bildirimler dezenformasyon suçunu oluşturmaz. Dezenformasyonla mücadele kanununun haberle,haberciyle bir meselesi yoktur."