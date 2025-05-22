MHP’li Feti Yıldız o sözleri yalanladı: Habere ‘düzeltme’ geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen infaz düzenlemesinin KHK mağdurlarını da kapsaması gerektiği yönünde bir söylemi olmadığını duyurdu.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü de ilgili haberiyle ilgili düzeltme yaptı.

“BİLEREK YAPILAN YALAN HABERİN HESABI SORULACAKTIR”

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim, KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır. Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir. Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Hilal Köylü de "Feti Yıldız'ın KHK mağdurlarıyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Feti Bey'le ilgisi olmayan cümleler teknik bir sıkıntıdan ötürü onunmuş gibi yansıdı. Lütfen röportajın bu halini dikkate alınız!" diyerek haberiyle ilgili düzeltme yayımladı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu haberde Serbestiyet'e konuşan MHP’li Yıldız’ın "KHK mağdurlarını da kapsamalı. İnfaz eşitliği sağlayacak kanun yapılmalı" dediği yazılmıştı.