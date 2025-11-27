MHP'li milletvekilleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesaplarından, "Terörsüz Türkiye" raporuna ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli birlik, huzur ve kardeşliğin kökleştiği güçlü bir Türkiye’yi inşa etmenin motivasyonu ile yürüttüğümüz çalışmaların temel gayesi milletimizi güvenli bir geleceğe taşımak ve devletimizin ilanihaye varlığıdır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak, 'Terörsüz Türkiye' başlıklı kapsamlı raporumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Nihai olarak 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefi doğrultusunda hazırladığımız bu raporun hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"MHP; MİLLET MENFAATİNE, DEVLETİN BEKASINA VE MİLLİ ONURUMUZA AYKIRI HİÇBİR POLİTİKANIN İÇERİNDE OLAMAZ"

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise şunları kaydetti:

"Uzun bir çalışmanın neticesinde Genel Başkan Yardımcımız Sn.Feti Yıldız başkanlığında, Sakarya Milletvekilimiz Sn.Levent Bülbül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sn.Halil Öztürk’le birlikte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na partimizin görüş ve düşüncelerini aktaracak nihai raporun tamamlanmasında son aşamaya geldik. Sonucun hayırlı olacağına, Türkiye’de kardeşlik duygularının bütünüyle egemen olacağı ve terörün son bulacağı yeni bir döneme girileceğine inanıyoruz. MHP; millet menfaatine, devletin bekasına ve milli onurumuza aykırı hiçbir politikanın içerinde olamaz. İnşallah sürecin sonunda, liderimizi ve bizleri pazarlıklar yapmakla ve taviz vermekle itham edenlerin utanacakları, milletimizin huzur ve barış iklimiyle kucaklaşacağı bir dönem başlayacaktır."

"NİHAİ HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE'DİR"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak 'Terörsüz Türkiye' raporumuzu tamamladık. Komisyonda bulunan partilerle fikir ve düşüncelerimizi paylaşacağımız raporumuzun temel gayesi barış ve kardeşliğin hakim olduğu huzurlu Türkiye’dir. Nihai hedefimiz Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge’dir." dedi.