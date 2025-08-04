MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na 'süreç' uyarısı: Akıllı ol!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu iktidarın MHP'nin de desteğini alarak 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni sürece karşı yaptığı mitingler üzerinden hedef aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yalçın, Dervişoğlu'na ''Akıllı ol'' şeklinde hitap ederek hakaret dolu sözler sarf etti.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

''CHP’nin altılı masa ortaklarından İP yoldaşının savrulduğu yolsuzluk rüzgârlarından kendisini kurtarmak için çareyi MHP muarızlığında bulmuş.

İP Müdürü Müsavat Dervişoğlu; olanca iş bilmezliği, hoyratlığı, nobranlığı ve kabalığıyla ispatı-ı vücut gayretindedir. Yine haddini aşmış, densizlik etmiş genel başkanımıza hesap sormaktan bahsetmiş.

Dervişoğlu, siyasi diyalog kapılarını pürhiddet bir üslup ve uzlaşmaz bir anlayışla büsbütün kapatmakta ısrarcıdır.

Bunlar yetmez gibi, Dervişoğlu, vaktiyle CHP’nin koltuğunda girdiği parlamentonun temel işlevi olan yasama çalışmalarından partisini uzak tutmak için elinden geleni yapmaktadır.

Müsavat Efendi, âdeta “Mostralık partimle yasama çalışmalarına hiçbir şekilde katkı vermek istemiyorum. İnadım inat!” demektedir.

''KANIN AKMASINI İSTEMEKTE''

Müsavat Efendi, “Terörsüz Türkiye”ye de karşı çıkmakta, kanın akmasını ve şehit kervanlarının devam etmesini istemektedir.

Çünkü “Terörsüz Türkiye”de, İP ile benzeri marjinal parti ve particiklerin istismar edebilecekleri başka mevzu kalmayacaktır.

TBMM’de bulunmasının hikmetini bilmemesi yetmiyormuş gibi, Dervişoğlu, siyasi rakiplerine karşı da edepsiz ve küstah bir tavır takınmaktadır.

Bilhassa Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hakkında bir zamanlar içimize hasbelkader sızıp kapalı devre faaliyet içinde olan Müsavat Efendi’nin sergilediği hazımsız tavır, dikkatlerden kaçmamaktadır.

Sayın Genel başkanımıza karşı İP Müdürünün takındığı şedit, saygısız ve seviyesiz tavrı şiddetle reddediyoruz.

''AKILLI OL!''

Kendisine tavsiyemiz şudur; Müsavat Efendi akıllı ol!!! Sen Türk milliyetçiliği hakkında ahkâm kesemezsin, buna siyaset ve fikir müktesebatın kifayet etmez.

Pavyon kabadayısı kılıklı Müsavat Dervişoğlu’nu; siyaset adabını öğrenmek için bir bilenden ders almaya, yok eğer aklı ve terbiyesi yetmiyorsa derhal işi ehline bırakmasını tavsiye ederiz.''

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa'da düzenlenen ''Birinci Vazifen'' mitingde konuşması sırasında bir yurttaşın "Bahçeli istifa" sloganı atması üzerine kürsüden "Onun daha sırası var. Millete hesap verecek" demişti:

Dervişoğlu mitingde şunları söylemişti:

''1 Ekim tarihinde Türkiye’de yeni bir süreç başlatılmıştır. Adına ‘Terörsüz Türkiye’ denilerek, İmralı canisi ve onun eli kanlı örgütünün yol göstericiliğinde bir kampanya sürdürülmektedir. Hemen her şey kapalı kapılar ardında konuşulmuş, AKP, MHP, DEM, cani Öcalan ve PKK’nın Kandil baronlarının sır katipliğinde bugünlere gelinmiştir. Millet hiçbir şey bilmiyor, Meclis hiçbir şey bilmiyor. Süreç başlatıldığından beri, üniter devlet yapımız, milli kimliğimiz, vatandaşlık tanımımız, tapu senedimiz olan Lozan tartışılıyor. Terörsüz Türkiye ambalajıyla servis edilen melun bir kampanya yürütülüyor. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne kasteden, emperyalistlerin kölesi ve uşağı terör örgütü yöneticilerinin söylemlerine bakınca, hiçbir emellerinden vazgeçmediklerini görüyor ve anlıyoruz. Hatta, hala Türkiye’yi tehdit etmeye devam ediyorlar.''