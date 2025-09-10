MHP'li Semih Yalçın'dan 'süreç' çıkışı: 'Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş yoktur'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “Terörsüz Türkiye Buluşmaları” kapsamında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yalçın, küresel gelişmeler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolü ile MHP’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarılarının dost ve düşman tarafından görüldüğünü söyleyen Yalçın, “Türkiye terörü, terörizmi yenmiştir. Emperyalizmin dişlerini kırmıştır” dedi.

Açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine dikkat çeken Yalçın, PKK’nın fesih kararına ve DEM Parti’nin meşru siyasete yönelişine atıfta bulundu.

"DÜNYAYI İDARE ETME İDDİASINDAKİ ÜLKELERİN POLİTİKALARI ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ GÖRÜNMEKTE"

Semih Yalçın’ın açıklaması şöyle:

"Her biri kendinde üstünlük vehmeden bilindik küresel aktörler arasındaki ölçüsüz rekabet ve galebe çalma yarışı yüzünden, ihtiyar dünyamızın düzeni giderek bozulmakta ve daha kaotik bir hâl almaktadır. Büyük devletler, uluslararası ilişkilerde barış ve istikrar arayışı yerine, çeşitli bahanelerle gelişmiş askerî ve teknolojik imkânlarını sergileyerek güç gösterisi yapma uğraşındadır. Yerel, bölgesel ve global sorunların çözümü için beşeriyetin uzlaşma yeteneklerinin sergilenmesi beklenirken, âdeta vücut geliştirme gösterilerinin tercih edilmesi, kaosu beslemekte ve insanlığın akıbetine dair kaygıları arttırmaktadır.

Dünyayı idare etme iddiasındaki ülkelerin politikaları; ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticilerin ellerinde, iki büyük dünya savaşı öncesinde bile görülmemiş ölçüde şirazesinden çıkmış görünmektedir. Aklın ve sağduyunun emniyeti, yerini yıkıcı silahların ve son derece gelişmiş teknolojilerin ürpertici güvensizliğine bırakmıştır. Allah vergisi insan zekâsı dururken; beşeriyete, sonu meçhul yapay zekâ rehberlik etmeye başlamıştır.

İnsanlık, kendi yarattığı putların ve tükenmeyen hırslarının kurbanı olmak üzeredir. Bu arada günümüzde küresel dengeler çoklu güç merkezi içeren bir yapıya doğru istikamet alırken, Türkiye ise çıtayı yükselterek “bölgesel güç” işlevine, “küresel kutup” misyonunu eklemiştir. Gerek savunma sanayiinde ulaştığı seviye, gerekse uluslararası ilişkiler ve barışçı diplomaside oynadığı yapıcı rol, Türkiye’nin yeni bir “kutup başı” olarak öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. Türkiye, tıpkı Millî Mücadele yıllarında esir ve mazlum milletlere ümit ışığı olduğu gibi; bugün de yeni, adil bir dünya nizamının kurulabileceğini tutsak insanlık vicdanına müjdelemektedir."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA SARF EDİLEN GAYRETLERİN BOŞA GİTMEMESİ GEREKLİ"

"Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak terörle mücadeledeki üstün başarıları ve hasımlarına karşı etkili sonuçlar alması, ülkemize yönelik hesapları bozmuştur. Türkiye’nin, emperyalist aktörlerin desteğindeki terörizm ve vekâlet savaşlarıyla dize getirilmesi mümkün olmayan caydırıcı bir kudrete sahip olduğunu, dost düşman öğrenmiştir. Daha açık bir ifadeyle Türkiye terörü, terörizmi yenmiştir. Emperyalizmin dişlerini kırmıştır. Uluslararası ilişkiler literatüründe “yumuşak güç” olarak nitelendirilen Türkiye’nin yeni yüzyıldaki Kızılelma’sı, “21. Yüzyılda Lider Ülke” hedefine ulaşmaktır. Türkiye, bu yüksek hedefe vasıl olma ve “süper güç” konumuna erişme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Mevcut küresel aktörlerse yeni düzen arayışı sarsıntılarının yaşandığı yerkürede istikrar, sükûn ve barışı tesis etme çabasıyla el ele vermek yerine, pazu şişirme yarışına girmişlerdir.

Böylesi bir ortamda, Türkiye’nin aldığı yön tayin edici pozisyon, oldukça kritik ve hayatidir. Uluslararası alanda, diplomaside Türkiye’nin kazandığı yüksek itibar ve sağladığı güven, hem ülkemizin payidar kalması hem de Türk ve Türkiye Yüzyılı ülküsünün gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Bu büyük hedefe ulaşmak, sadece dünyada hatırı sayılır bir ülke olmakla değil, aynı zamanda Türkiye’de iç dengeleri yerli yerine koymak ve sosyal barışı kalıcı kılmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda başarılı olabilmek için, Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin boşa gitmemesi gereklidir."

"UMUT VERİCİ MESAFELERİN DAHA İLERİYE TAŞINMASI ÖNEMLİ"

"O bakımdan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ikna edici girişimleri sayesinde Terörsüz Türkiye hususunda alınan umut verici mesafelerin daha ileriye taşınması, büyük önem arz etmektedir.Sayın Genel Başkanımızın samimi çabaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin ve keskin iktidar desteği neticesinde, PKK kendini feshetme kararı almış ve Dem Parti de meşru zeminde siyaset yapma arayışlarına girmiştir. Terörsüz Türkiye bağlamında atılan müspet siyasi adımları, meselenin yasal ve meşru bir zemine oturtulması çabaları takip etmiş; sonuçta TBMM’de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştur.

Bütün bu olumlu ve teşvik edici gelişmeler; hem iç barışın tesisine dair beklentileri arttırmış, hem de Türkiye’nin yoluna dinamit döşeyen şer odaklarının terör silahlarını ellerinden almıştır. Üstelik Terörsüz Türkiye çabaları, halktan ve kamuoyundan çok büyük tasvip görmüştür."

"MHP’NİN ELİ ARMUT TOPLAMIYOR!"

"Ne var ki oyunları bozulan terör baronlarıyla bunların içerideki taşeronlarının, MHP ve Terörsüz Türkiye aleyhindeki karalama kampanyaları sürmektedir. Buna karşılık MHP’nin de eli armut toplamamaktadır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, vatan sathında başlatılan "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları", büyük bir heyecan ve coşku içinde sürmektedir. Milletvekillerimiz, partililerimiz, teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız; gerek MHP, gerekse Terörsüz Türkiye aleyhinde sürdürülen kara propagandaların, itham ve suçlamaların asılsızlığını gerekçeleriyle halka anlatmak üzere yurdun dört yanına yayılmaktadır."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇABALARINI BALTALAMAYA DÖNÜK ASILSIZ İDDİALAR ÇÜRÜTÜLÜYOR!"

"MHP’nin bölgesel buluşmalarında; Terörsüz Türkiye çabalarını baltalamaya dönük asılsız iddialar ve yalanlar birer birer çürütülmekte, partimiz aleyhindeki algı çalışmaları da etkisiz hâle getirilmektedir.

Türk siyasetinde barış ikliminin egemen kılınması ve çoklu dış etkenlere karşı iç dinamiklerin güçlendirilmesi yolunda MHP’nin başlattığı dayanışma toplantılarına, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gösterilmektedir. Bugüne kadar, dört il merkezinde, 36 il ve ilçelerini kapsayan toplantı ve temaslar gerçekleştirilmiştir. Toplantılara yüksek katılım, Terörsüz Türkiye’nin ne ölçüde isabetli bir hedef olduğunu ortaya koymuştur.

Zira MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hamlesi, emperyalizmin kazanında kaynayan terörün şifrelerini çözmüş, ateşini söndürmüştür. Sayın Devlet Bahçeli, millî iradenin sesi olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye hamlesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da desteklenmiş ve devlet politikası hâline gelmiştir.

Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye’den geriye dönüş yoktur. Teröre ve terörizme taviz verilmemiş, verilmeyecektir. MHP, kuruluşundan beri sürdürdüğü tutarlı ve olumlu politikalarının bir gereği olarak, Terörsüz Türkiye’nin de nihai hedefe ulaştırılması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."