MHP'li üst düzey isimden Akın Gürlek'e destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına ilişkin, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in sonuna kadar yanındayız." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yönter, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in sonuna kadar yanındayız. İftiracı Özgür Özel'in itibar suikasti ters tepecek, son tahlilde kendisini rezil edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada Gürlek'e ait olduğunu söylediği konut ve arsalar ile sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu öne sürmüş ve iddialarını belgelerle de desteklemişti.

Özel, "Birinci derece hakim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" demişti.

CHP Gürlek'in mal bildirimiyle ilgili suç duyurusunda da bulundu.

18 Mart'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek ise belgelerin "sahte ve düzmece" olduğunu söyledi. Gürlek üzerine kayıtlı yalnızca dört taşınmaz olduğunu savundu.