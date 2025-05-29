MHP'li vekil canlı yayında AKP'li başkana sert sözlerle yüklendi: ‘Adnan Oktar ve kedicikleri gibi…’

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Kanal 52’de yaptığı açıklamalarda AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i eleştirdi.

Şanlıtürk, belediyenin kentsel dönüşüm adı altında boş arazilere konut projeleri geliştirdiğini ifade ederken sorumluluğun tamamen belediye yönetimine ait olduğunu belirtti.

“ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ ‘ÇOK İYİ YAPTIK’ VİDEOLARI PAYLAŞILIYOR"

“Ordu Büyükşehir Belediyesi, boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturuyor. Genel müdür sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Bunu hiç sağa sola sapmadan açıkça söylüyoruz. Ordu, Cumhur İttifakı’nın belediyesidir, kabul, ama tüm sorumluluk onundur” ifadelerini kullanan Şanlıtürk, belediyenin iletişim birimlerine 12-13 milyon TL harcayarak algı oluşturduğunu öne sürdü.

Şanlıtürk, açıklamasının devamında “STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay. Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın” sözlerini sarf etti.

Belediyenin enerji üretimi iddiaları hakkında da konuşan Şanlıtürk, “Neymiş efendim, enerji üretiyormuş. Haydi, göster bana, nerede nasıl enerji üretiyorsun? Gel, derelerinden bir numune alalım, bakalım” sözlerini sarf etti.

“GARİBANA GÜCÜNÜ GÖSTERMEK KOLAY”

Ayrıca, belediyenin küçük esnafa karşı tutumunu eleştiren Şanlıtürk, “Derenin yanında köfte satan garibana kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Gel, büyükşehir belediyelerine o gücü göster” diye konuştu.