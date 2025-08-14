Bahçeli'nin çağrısı sonrası MHP'li Yıldıray Çiçek'ten 'İBB' çıkışı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 11:04:00
ANKA
MHP Genel Başkan Basın Danışmanı ve Türkgün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli operasyonlara değinerek, "Oysa her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlak temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu… Cezası ne? Bu… Bitti” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve Türkgün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli operasyonları taşıdı.

Çiçek, “MHP papatya falı sevmez” başlıklı yazısında son dönemde artan operasyonlar hakkında “Bu süreçler, çoğu zaman iktidar ile muhalefet arasında siyasi rekabet, intikam alma veya itibarsızlaştırma aracına dönüşmüş izlenimi veriyor. Oysa her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlak temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu… Cezası ne? Bu… Bitti” değerlendirmesini yaptı.

"BELGELERİ BİZZAT SAYIN DEVLET BAHÇELİ’YE ULAŞTIRIN"

"Kişiye, kuruma ya da siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor, hatta dönüşüyor” diyen Çiçek, bazı gazetecilere MHP’li bazı isimlerin de yer aldığı iddiaları gündeme getirmeleri hakkında da “Olayı tarif edip MHP’yi zan altında bırakıp sonra da kenara çekilmek niye? Madem bu şekilde yazıyorsunuz, o halde ispatlayacak belgeniz neyse onunla birlikte ismi de paylaşsanıza… Üstelik MHP’nin başında, davayı namusu gibi bilen; yolsuzluğa, rüşvete, iş takibine ve kaçakçılığa karşı kırmızı çizgileri olan; MHP’li veya Ülkücü sıfatını istismar edenlere neler yaptığı defalarca tescillenmiş Devlet Bahçeli gibi bir lider varken… Neyden çekiniyor, neyi gizliyorsunuz? İspatınız varsa, bunu kamuoyuna açıklayın veya belgeleri bizzat Sayın Devlet Bahçeli’ye ulaştırın” çağrısında bulundu.

"ANINDA MHP İLE İLETİŞİME GEÇİP TEYİT ALARAK YANLIŞIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Çiçek’in yazısının devamı şu şekilde:

“Belki de bilmediğimiz, MHP’nin adını ve sıfatını istismar edenler vardır. Siyasetin doğasında haramzadeler bir yolunu bulup her partiye sızabiliyor. Hangi konu ya da olay olursa olsun, bu nedenle karanlık dehlizlerde konuşmak veya sosyal medyada dedikodu yapmak yerine; ispatlanmış isim ve belgelerle, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye ya da kamuoyuna duyurarak, durumu savcılığa suç duyurusu şeklinde iletebilirler.

Bir bakan, vali, emniyet müdürü, hakim ya da savcı, herhangi bir sıfat istismarı hissettiğinde, anında MHP ile iletişime geçip teyit alarak yanlışın önüne geçebilir. Böylelikle varsa sıfat istismarcıların ve haramzade çetelerin önüne set vurulur."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Ağustos tarihli açıklamasında belediyelere dönük İBB merkezli operasyonlara ilişkin "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

