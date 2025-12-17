MHP'li Yıldız'dan 'süreç komisyonu' açıklaması: Çalışma süresi uzatılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 16.00'da 'Terörsüz Türkiye' adı altında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi.

Toplantı öncesi basına konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu açıklaması:

"Rapor teslim etmeyen partiler var onlar da herhalde teslim eder. Bir değerlendirme yaparız. Sonra grubu olan partilerden bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, herhalde nihai bir rapor çıkarırız.''

YILDIZ'DAN 'SÜRE' AÇIKLAMASI

Komisyonun çalışma süresine ilişkin konuşan Yıldız, ''Süre normal doluyor. 31 Aralık'ta. Başkanla bir görüşelim bakalım uzatmamız da fayda var diye düşünüyorum" dedi.

Komisyonun çalışmaları kapsamında MHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporu komisyona sundu.

AKP VE CHP'NİN RAPORLARI BEKLENİYOR

Çalışma süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, süreçle ilgili tarafların dinlenmesi tamamlanmış, komisyonda temsil edilen partilerden görüş ve önerilerinin yer alacağı raporlar istenmişti. AKP, CHP ve Yeni Yol Grubu henüz komisyon için raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmadı.