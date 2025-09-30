MHP'li Yıldız'ın 'Kon' dergi paylaşımları ülkücülerin tepkisine neden oldu: Türkeş’in kızından açıklama geldi!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan yeni açılım sürecine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Süreç kapsamında Meclis’te kurulan “açılım” komisyonunu, ülkücü-milliyetçi kanadın tepkisini toplamaya devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan 1979’da çıkarılan ‘Kon’ dergisine yönelik art arda gelen sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkü Ocakları Genel Merkezi bünyesinde, Başbuğumuz Cennet Mekan Alparslan Türkeş’in teşvikiyle ‘Kon’ adıyla bir Türkçe-Kürtçe dergi çıkarmıştık. Ancak şartların yetersizliği yüzünden kısa zamanda kapanmıştı.

İlk sayısı Ocak 1979’da çıkan ‘Kon’un kapak yazsısında ‘Doğuya uzanan emperyalist elleri kıracağız’ cümlesi yazılıydı. Dergi 10 bin adet basılmıştı. Türk milliyetçiliği ‘etnik temel’e hiçbir zaman dayanmamıştır. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşmış bütün etnik gruplar ‘Türk’ çatısı altında toplanmışlardır. Türk milliyetçiliğini aksiyoner hâle getiren Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Ziya Gökalp’in şu sözünü çok sık kullanmıştır:

‘Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir; Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir.’ Terörsüz Türkiye yolunda Milli Dayanışma ,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çerçeve 'hukuk raporunu' dinlemeler tamamlandıktan sonra hazırlamaya başlayacaktır.”

Yıldız, daha sonra da “KON’un Sloganı: Alevi’siyle Sünni’siyle Türkmen’iyle Kürt’üyle gelin Canlar bir olalım” notuyla Kon’un kapak fotoğrafını paylaştı.

DERGİ TÜRKÇE ÇIKARILMIŞ

Yıldız’ın sözleri ülkücü kesimden tepki toplarken, Cumhuriyet Gazetesi söz konusu dergiye ulaştı.

Derginin giriş yazısında şu ifadeler yer verildiği görüldü:

“‘Sünnisiyle, Türkmeniyle, Kürdüyle bütün canlar bir olsun’ sloganı ve ‘KON’ gazetesi, tamamen Doğu ve Güneydoğumuzu ilgilendiren konulara el atacak ve bunları devamlı işleyecektir. Dış düşmanlar tarafından atılan tohumların yeşermeden kökünün kazılması amacımızdır. Doğu’da sevgi, birlik bütünlük, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmek istiyoruz.”

Türkçe dergide “Dayıka Zero” (Zero Ana) isimli yazıda, oğlu Pışar için hapse düşmüş Zero Ana’nın hikayesi anlatılırken bir halk türküsü olan “Delilo Delilo Destane” ise Kürtçe ve Türkçe karışık olarak yayınlamdığı ortaya çıktı.

SOL GRUPLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERMİŞ

“Oba- çadır” anlamına gelen “Kon”u MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in sağ kolu Kürt kökenli ülkücü Ali İhsan Bacalan, Diyarbakır’da çıkardığı biliniyor.

Bacalan tarafından yönetilen dergi; bölgede ağırlığı bulunan aşiret üyelerince de desteklendiği, resim ve yazı nedeniyle sol grupların derginin ideolojisini “sol” zannederek yoğun ilgi gösterdiği ancak gazetenin ikinci sayısının çıkmasına sıkıyönetim komutanlığının izin vermediği belirtiliyor.

Derginin genel yayın yönetmeni Abdurrahman Öncel’in ailesinden iki gencin ise söz konusu dönemde Şanlıurfa’da Kon Dergisi’ni dağıtırken terör örgütü PKK’nın öncülü olan Apocularca öldürülüyor.

‘BEBEK KATİLİNİ KURUCU ÖNDER OLARAK DEĞİL, TERÖRİST BAŞI OLARAK TANIMLIYORDU’

Dergiye yönelik tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Yıldız’a “Ülkücü hareketin hafızası sanki yokmuş gibi, hareketin tarihini de saptırarak güya sürecinize meşruiyet arıyorsunuz. Hatta ve hatta kendi ihanetinize Başbuğ Türkeş’i de bulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ne Başbuğ Türkeş’in yaşamından ne de ülkücü hareketin şerefli geçmişinden size aradığınız meşruiyet çıkmaz ve çıkmayacak” tepkisini gösterdi. Türkeş, “Başbuğ Alparslan Türkeş’i kendi ihanet projelerinizin çamaşır suyu olarak kullanamazsınız…Başbuğ Alparslan Türkeş İmralı canisine ‘Sayın’ demezdi, dedirtmezdi, diyene de hesap sorardı. Türkeş, bebek katili, hain, terörist başı olarak tanımlıyordu, kurucu önder olarak değil” diye konuştu.

‘KÜRTÇÜLÜKLE MÜCADELE İÇİN ÇIKARILMIŞ TÜRKÇÜ BİR DERGİ’

Anayasa’nın ilk 4 maddesi, 42. maddesi gibi 66. maddesinin Alparslan Türkeş’in kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Türkeş, “Gerçek şudur: Kon dergisi, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından değil, Diyarbakırlı ülkücü gençler tarafından çıkarılmıştır. Saptırmanızın aksine Kon dergisi Kürtçe değil; öz be öz Türkçe bir dergidir ve Türk milliyetçileri tarafından, bölgedeki Kürtçülüğe karşı mücadele amacıyla çıkarılmış Türkçü bir dergidir. Dergi, Başbuğ Türkeş’in talimatıyla bir daha basılmamıştır” ifadelerini kullandı.