MHP’li Yücel Bulut’un Türkeş’in kabrine ziyarete Ayyüce Türkeş Taş’tan sert yanıt

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’taki çok sayıda belediye başkanıyla birlikte MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

Ziyarette Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Niksar/Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılınç, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Altun, Bereketli Belediye Başkanı Necati Şahin, Karayaka Belediye Başkanı Sefa Başar, Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, Emirseyit Belediye Başkanı Hüseyin Sağdıç, Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür ve Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal yer aldı.

Bulut, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, “Millet ve memleket davasına ömrünü adayan Başbuğumuzun aziz hatırası önünde saygıyla eğildik. İnsanı yaşatan; fikrinin, ahlakının ve namusunun tutarlılığıdır.” ifadelerini kullandı.

Ancak bu paylaşımın ardından İYİ Parti Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş’tan sert bir tepki geldi. Türkeş Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İmralı’ya gitme gününüz yaklaştı herhalde, vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz ??!!!” ifadeleriyle MHP’lilere yüklendi.