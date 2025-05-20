MHP lideri Bahçeli’nin önerisi siyasette yeni tartışmaları beraberinde getirdi: Komisyon hareketliliği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın fesih sürecine ilişkin Meclis’teki tüm partilerin temsilcilerinin yer aldığı “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulması” çağrısında bulundu. Bahçeli, “Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısıyla ‘Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ kurulması teklif ve temennimizdir. Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır” dedi. Komisyonun detaylarını da belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır.”

‘SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

Cumhuriyet’in ulaştığı AKP kaynakları, silahları bırakılmasının ardından yasal düzenlemelere geçileceğini ve bu kapsamda Bahçeli’nin çağrısının yerinde olduğunu ifade ediyor. TBMM’de yapılacak yasal düzenlemeler için zaten silah bırakma sürecinin beklendiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütü PKK’nın çağrısının ardından bunun somutlaşacağını söylüyor. Komisyona üye belirlemeye hazır olduklarını belirten kurmaylar, sürecin tüm siyasi partilerin katılımıyla yürütülmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Süreci başından beri “ihanet süreci” olarak tanımlayan İYİ Partili kurmaylarsa Bahçeli’nin komisyon çağrısının da karşısında duruyor. Parti kaynakları, “Sürecin bir parçası olmayacağız” yorumunu yapıyor. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’ndan en kısa sürede konuya ilişkin açıklama geleceğini kaydeden kurmaylar, sürece yönelik bir Anayasa değişikliği konusu gündeme gelirse sonuna kadar mücadele edileceğinin altını çiziyor.