MHP lideri Bahçeli’nin ‘statü’ çıkışı kulisleri hareketlendirdi: ‘MHP, Öcalan başlığında AKP’yi sıkıştırıyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’ın “statü sorunu” bulunduğunu savunarak siyasi tartışmayı yeni bir aşamaya taşıdı. Bahçeli, konuşmasında “PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ İLE EŞ ZAMANLI ‘STATÜ’ VURGUSU

Bahçeli’nin konuştuğu saatlerde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da partisinin grup toplantısında “Kalıcı barış için Sayın Öcalan’ın statüsü yasal düzenlemeyle tanınmalı ve hukuki güvence altına alınmalıdır” açıklamasını yaptı. Aynı gün içinde iki farklı siyasi aktörden gelen “statü” vurgusu, kulislerde “Yeni bir müzakere zemini mi hazırlanıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da 27 Şubat’ta Öcalan’dan sürece ilişkin yeni bir mesaj beklendiğini duyurdu ve “yasal ve idari engellerin kaldırılması gerektiğini” söyledi.

MHP’NİN HEDEFİ: YASAL ZEMİNE ÖCALAN’I DAHİL ETMEK

Ankara kulislerinde MHP’nin pozisyonu daha net okunuyor. MHP’ye yakın kaynaklar, Bahçeli’nin sözlerinin sembolik bir çıkış değil, doğrudan yasal düzenleme sürecine Öcalan’ın da dahil edilmesi gerektiği yönünde bir siyasi basınç olduğunu belirtiyor. MHP kulislerinde şu değerlendirme yapılıyor: “Eğer Meclis’te bir ‘Terörsüz Türkiye’ çerçevesi çizilecekse, PKK’nın silah bırakma çağrıları hukuki zemine taşınacaksa, süreç kurumsallaştırılacaksa bu çerçevede Öcalan’ın statüsünün de açık biçimde tanımlanması gerekir." Bazı MHP’li isimler, “Statüden kasıt hukuki tanım ve çerçevedir. İmralı’daki rolün netleşmesi gerekir” görüşünü dile getiriyor. Parti içinde bu çıkışın bilinçli ve stratejik olduğu vurgulanıyor.

AKP RAHATSIZ: ‘İSİM ANILMASI SÜRECİ ZEDELER’

Ancak iktidar kanadında tablo farklı. AKP kulislerinde, Bahçeli’nin sözlerinin zamanlamasının ve özellikle Öcalan isminin açık biçimde anılmasının süreci zorlaştırdığı değerlendirmesi yapılıyor. AKP’ye yakın kaynaklar, kamuoyu hassasiyetine dikkat çekerek şu yorumu yapıyor: “Sürecin merkezine isim koymak doğru değil. Öcalan başlığının öne çıkması toplumsal zemini daraltır. Bu tür ifadeler süreci zedeleyebilir.”

AKP yönetiminde şu aşamada “statü” başlığı altında somut bir yasal düzenleme hazırlığı bulunmadığı belirtiliyor.

CHP’DEN NET İTİRAZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise TBMM’de yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde kişiye özgü düzenleme olmaz. Hukuk devleti ilkesi gereği özel statü tanımlanamaz” diyerek tartışmaya kapıyı kapattı. CHP, sürecin “kişiye özel statü” zeminine çekilmesine açık biçimde karşı çıkıyor.

İTTİFAK İÇİNDE YENİ GERİLİM Mİ?

Bahçeli’nin çıkışı, Cumhur İttifakı içinde yeni bir görüş ayrılığı mı doğuyor sorusunu da beraberinde getirdi. MHP’nin Öcalan başlığında daha açık ve net bir hukuki çerçeve talep ettiği; AKP’nin ise süreci isim üzerinden yürütmekten özellikle kaçındığı görülüyor. Kulislerde, “MHP, AKP’yi yasal adım atmaya zorluyor” değerlendirmesi yapılırken; AKP cephesinde “Öcalan isminin anılması siyasi maliyet üretir” kaygısının ağır bastığı ifade ediliyor. Bugün İmralı’dan gelmesi beklenen mesaj ve AKP’nin bu çıkışa vereceği siyasi karşılık, tartışmanın yönünü belirleyecek.

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A 72 GÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 72 yaşına girdi. MHP lideri Bahçeli de Erdoğan’ın doğum gününü bir tablo ve 72 adet gül ile kutladı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Erdoğan’a 72 gülden oluşan bir buket ve özel hazırlatılmış bir tablo gönderdi. İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah ismi, alt kısmında Muhammed ismi yer alan, harita içinde Fetih Suresi 1 ve 2’nci ayetleri bulunan, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan tablo dikkat çekti.