MHP lideri Bahçeli’nin talimatıyla inşasına başlanan Devlet Bey Konağı tamamlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Bitlis’te inşasına başlanan Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı, tamamlandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşasına başlanan Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nın yapımı tamamlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Nisan 2023’te yapımına başlanan Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı, 18 aylık inşaat sürecinin ardından tamamlandı. Anadolu Selçuklu mimarisinin önemli yapılarından olan Akkoyunlu Beyi Emir Bayındır’ın defnedildiği kümbetin mimarisinden esinlenilen yapı, Ahlat taşı ile inşa edildi. Ayrıca yapımda geleneksel usulde kaba yonu taş işleme tekniği kullanıldı. Kurt figürleri ve Selçuklu kartalı gibi figürlerin ve hilal formlu misafir odalarının yer aldığı konağın giriş kısmında büyük bir avlu, alt kısmında kabul salonu ve üst kısmında ise sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Devlet Bey Konağı’nın mimari Hayri Bulut tarafından Bahçeli’ye hediye edilen konağın maketi ise parti genel merkezi binasında sergileniyor.
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