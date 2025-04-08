Özgür Özel’den Bahçeli’ye 'erken seçim' yanıtı: ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:21

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay sonrası partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Türk milletinin desteğiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Cumhur İttifakı’nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir ve bu irade kesindir” sözlerini değerlendirdi.

Erken seçim olmazsa Erdoğan’ın anayasa göre aday olamayacağını anımsatan Özel “Yani Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemeye kararlı. Sorumuz, sizin adayınız kim? Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Sizinki kim? Süleyman Soylu mu? Hakan Fidan mı? İbrahim Kalın mı? Ya da bu sefer aday MHP’den mi olacak? Adayınız kim diye soruyorum” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına karşı yaptığı yazılı açıklamada, "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir ve bu irade kesindir" demişti.