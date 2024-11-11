MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Abdullah Öcalan çağrısını’ örnek gösterdi: Metiner, Hizbullah’a ‘af’ istedi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de partisinin TBMM Grup Toplantısı’nde terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’a yönelik “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın” çağrısı siyasette “Yeni çözüm süreci mi geliyor?” tartışmasını başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıya destek vermesi ve Bahçeli’nin 5 Kasım’daki partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda söz konusu çağrısını yenilemesi ise tartışmayı sürdürüyor. İktidar kanadından bu açıklamalar sürerken, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de “el arttırarak” söz konusu çağrının terör örgütü Hizbullah için de yapılmasını talep etti.

‘ŞANSI NEDEN HİZBULLAH’TAN ESİRGELEYELİM?’

AKP’li Metiner, önceki gün katıldığı bir canlı yayında Hizbullah’a da af getirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Hizbullah’ın 2001’de polisle girdiği çatışmada yaşamını yitiren kurucu elebaşısı (rehberi) Hüseyin Velioğlu’nun yakın arkadaşı olduğunu belirten Metiner, “Hizbullah hiçbir zaman Gaffar Okkan (Örgüt tarafından katledilen eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü) olayı dışında devletle savaş halinde olmamıştır. Diyelim ki geçmişte oldu. PKK’ya bugün ne diyoruz? Bahçeli ne dedi? Peki PKK’ya sağladığımız bu şansı neden Hizbullah’tan esirgeyelim? HÜDA PAR Hizbullah'ın partisi değil. Velev ki partisi olsa devletle savaş halinde olan bir örgüt değil. Siz devletle savaş halinde olan bir partinin örgütüyle iş birliği yapıyorsunuz. Ama HÜDA PAR’a gelince onun Meclis’te olmaması gerektiğini savunuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘HEDEF, ATATÜRK’ÜN KURDUĞU CUMHURİYET’

AKP’li Metiner’in ifadelerini Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Dr. Cenk Özatıcı, “İnsanlık tarihinin son yıllarındaki en yoğun göç hareketi Türkiye’de yaşandı. Türkiye'de 10 milyon fazla göçmen var. Bunlar da selefi grupların yoğun olduğu bölgelerden geldi. Bu çıkışlar, bu radikal unsurları cesaretlendirir. Dini araçsallaştırarak terör eylemlerinde bulunan radikal gruplar, ilerleyen süreçte Türkiye için tehlike arz ediyor. PKK; Atatürk’ün üniter-ulus devletini, Hizbullah ise seküler-laik devletini yıkmaya çalışıyor. İki farklı koldan yürüseler de hedefleri Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet. AKP, şu an teröre ve terör uzantılarına alan açmaya çalışıyor. Bunların sonucu da anayasa değişikliğine çıkacak. Çünkü AKP kendine uygun cumhuriyet kurmaya çalışıyor” dedi.