Mehmet Metiner'den, Şamil Tayyar'a 'tatlı atışma' yanıtı: 'Bildiğim kadarıyla tam mutabakat var'
Şamil Tayyar'ın, Erdoğan ile Bahçeli arasında 'tatlı atışma' olduğu yönündeki iddiasına yanıt veren eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Bildiğim kadarıyla tam mutabakat söz konusudur" ifadelerini kullandı.
Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki "tatlı atışma"nın erken seçimi yol açabileceği yönündeki sözlerine yanıt, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
Metiner, "Reisimiz ile bilge lider arasında bildiğim kadarıyla tam bir mutabakat söz konusudur" dedi.
ŞAMİL TAYYAR, 'TATLI ATIŞMA' DEDİ
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, Cumhur İttifakı içerisinde fikir ayrılığı oluştuğunu öne sürerek "Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktu. Bugün anlıyoruz ki kayyım atamasından da Devlet Bey'in önceden haberi yok. Çok hayra alamet değil, bu tatlı atışma, sorun çözülemezse erken seçimi tetikleyebilir" demişti.
METİNER: İTTİFAKIN RUHUNA YAKIŞMIYOR
Tayyar'ın sosyal medyada çok konuşulan bu iddiasına yanıt veren Metiner ise "AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP’nin bilge lideri Devlet Bahçeli arasında asla var olmadığını bildiğimiz bir konuda ihtilaf varmış gibi bir iddiada bulunarak cumhur ittifakının her an bozulabileceği algısına katkı sağlamak, hem hilâf-hakikat bir durumdur hem de ittifakın ruhuna yakışmayan bir davranış biçimidir" dedi.
'TAM MUTABAKAT' VAR'
"Reisimiz ile bilge lider arasında bildiğim kadarıyla tam bir mutabakat söz konusudur" diyen Metiner, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bahçeli ile 4 Kasım Pazartesi bizzat görüştüğüm için biliyorum. Kayyım uygulaması konusunda zaten bugün tavrını netlikle ortaya koyduğu halde başka mülahazalarla bu konuyu bile ihtilaf zeminine oturtmaya çalışmak, hakikaten de iyi niyet sınırlarını zorlayan bir tutumdur. Cumhur ittifakı içinde yer alan herkesin bu anlamlı birliği güçlendirecek bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, söz ve davranışlarına her zamankinden çok dikkat etmesi bu kritik süreçte ziyadesiyle önem arz etmektedir."
ERDOĞAN-BAHÇELİ ÇEKİŞMESİ Mİ?— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 5, 2024
AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP’nin bilge lideri Devlet Bahçeli arasında asla var olmadığını bildiğimiz bir konuda ihtilaf varmış gibi bir iddiada bulunarak cumhur ittifakının her an bozulabileceği algısına…
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