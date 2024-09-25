Yiğit Bulut'un 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' çıkışı AKP'yi karıştırdı! Mehmet Metiner ve Mücahit Birinci'den peş peşe tepki: 'O başdanışman sıfatını taşıyan...'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:06

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

BRICS başvurusunun, Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı olduğunu belirten Bulut, "Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez. Türkiye, kendi yoluna gitmelidir" görüşünü dile getirdi.

“SIRADAKİ HEDEF TÜRK YURDU OLACAK”

"Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz" diyen Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" iddiasında bulundu.

AKP'Lİ BİRİNCİ: YAHU SEN KİMSİN?

Bulut'un "İsrail Türkiye'ye saldıracak" açıklaması sosyal medyada tartışma yaratırken, AKP'li Mücahit Birinci de Bulut'a tepki gösterdi.

Eski AKP MKYK Üyesi Birinci, "Yahu sen kimsin? Savunma Bakanı mısın? Parti sözcüsü müsün? Genel Başkan Yardımcısı mısın? Dış politika sahasında bu şekilde ortalığı velveleye veren açıklamayı, yetkin olmadığı halde, alanın olmadığı halde, anlamadığın konular olduğu halde hangi kafa ile yapıyorsun?" diyerek, "Bir de amuda kalk, parende at, belki koltuğu muhafaza edersin" ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yahu sen kimsin?

Savunma Bakanı mısın?

Parti sözcüsü müsün?

Genel Başkan Yardımcısı mısın?

Dış politika sahasında bu şekilde ortalığı velveleye veren açıklamayı, yetkin olmadığı halde, alanın olmadığı halde, anlamadığın konular olduğu halde hangi kafa ile yapıyorsun?

Bu hususta bir risk görüyorsa, TSK'mız orada, Savunma Bakanlığımız orada, istihbaratımız orada!

Senin bu konudaki beyanına mı ihtiyacı var ülkenin?

Teğmenler olayında vesayete karşı duran tabana, parti yetkililerine, bakanlara, partinin öz ve evlatlarına 'çer çöp' dedikten sonra, İsrail çıkışı ile, 'göze girmek' için parende attığını görüyorum.

Ama yetkin yok, işin değil kardeşim az sus!

Son söz de aziz milletimize!

Milletimiz müsterih olsun. Bu şahsın tahminleri, gerçekleşmemesiyle ünlüdür.

Devletimiz güçlüdür, istihbaratımız güçlüdür, abuk subuk totoculatın beyanlarını lütfen dikkate almasınlar."

MEHMET METİNER: KÜLLİYE'DE YENİDEN YAPILANMA ŞART

Yiğit Bult'a bir tepki de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

"Bu ismin hâlâ Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı sıfatıyla konuşuyor, hâlâ o koltukta oturuyor olmasına bilmem ki ne demeli! Hangi konuda kendisine danışılıyorsa yandığımızın resmidir" diyen Metiner, "Hiçbir konuda kendisine danışılmadığı halde o payeyi kullanıyorsa o da apayrı bir ayıp" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Metiner, "O başdanışman sıfatını taşıyan kişioğlunun son demecini okuduktan sonra bir kez daha kani oldum ki, Külliye’de kendisine danışılacak kişilerin seçimi çok büyük önem arz ediyor. Yeniden yapılanma şart" değerlendirmesinde bulundu.