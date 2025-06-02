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MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP yer almıyor!

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP yer almıyor!

2.06.2025 17:25:00
Güncellenme:
AA
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MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP yer almıyor!

MHP'de bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre MHP ile DEM Parti arasında ikinci kez bayram ziyareti yapılacak. CHP ile ise yine görüşülmeyecek.

MHP'de bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AKP heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

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