Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'nin hesabından paylaşıldı: DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Türker'den Bahçeli'ye teşekkür

MHP'nin hesabından paylaşıldı: DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Türker'den Bahçeli'ye teşekkür

26.08.2025 13:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'nin hesabından paylaşıldı: DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Türker'den Bahçeli'ye teşekkür

DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirilen süreç kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Bu görüşme, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt'te bir dizi etkinliklere katılıyor.

Etkinlikler kapsamında, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Bahçeli ile bir araya geldi.

DEM Partili Türker, yeni süreç kapsamında Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

İşte o paylaşım:

İlgili Konular: #MHP #Bahçeli #Dem Parti