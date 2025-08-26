MHP’nin ‘milliyetçi-ülkücü’ slogan yasağına İYİ Parti’den tepki: ‘Apocuların milliyetçi slogan atmaya hakları olmamalı’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla teşkilatlara gönderilen genelge, siyasi kulislerde tartışma yarattı. Genelgede, “Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi’nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, MHP’yi ve milliyetçi-ülkücü hareketi yansıtan sloganlar atılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Bu satırlar kamuoyunda “MHP’nin kendi sloganlarını yasakladığı” yorumlarına neden olurken, parti yönetiminden açıklamalar geldi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Ortada kasıtlı bir çarpıtma var. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. E. Semih Yalçın hocamızın teşkilatlarımıza gönderdiği genelgede ‘milliyetçi slogan atılmayacak’ diye bir ifade yoktur” dedi. Tartışmalara İYİ Parti’den de tepki geldi. Partililer sosyal medyada “Apocuların milliyetçi slogan atmaya hakları olmamalı” çıkışıyla MHP’nin tutumunu eleştirdi. İYİ Parti kaynakları, Yalçın’ın genelgesinin “milliyetçiliği törpüleyen bir anlayışa hizmet ettiğini” belirterek, MHP’nin AKP ile ortaklık sürecinde kendi tabanını rahatsız eden adımlar attığını iddia etti.

‘ATABİLECEKLERİ ÜLKÜCÜ-M İLLİYET Ç İ SLOGAN MI KALDI?’

İYİ Partili Meclis Katip Üyesi Yasin Öztürk de aynı genelgenin geçen yıl da yayımlandığını anımsatarak “Malazgirt Zaferi gerçekten partiler üstü. Anadolu’da tekrar Türk milletinin egemen olmasının bir göstergesi. Partiler üstü yaklaşıyor olmaları bir noktada iyi. Ama 1 yıl önceki genelgeden nokta, virgül değiştirilmeden yayımlanmış. O zaman gözden kaçan detay, bugün rahatsızlık veriyor. O dönemde rahatsız olmayan taban, bundan niye rahatsız oldu diye sorgulamak lazım. Demek ki tabanda genel bir rahatsızlık var” dedi. Öztürk, “Atabilecekleri ülkücü-milliyetçi slogan mı kaldı? ‘Alparslan Türkeş’in askerleriyiz’ sloganı atabilecek ülkücü tabanın da oralarda çok ön planda olacağını düşünmüyorum. ‘Alparslan Türkeş’in askerleriyiz’ sloganını MHP yıllardır atmıyor zaten” dedi.

‘AKP’NİN İDEOLOJİK G ÜNDEM İNE UYUM SAĞLAMA ÇABASI’

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Yusuf Aksoy ise “Sloganların yasaklanması talimatı ‘terörsüz Türkiye’ söylemine uyum sağlama çabasını yansıtıyor. Ancak bu adım, bizlere MHP’nin çekirdek tabanına yabancılaştığını gösteriyor. Slogan milliyetçiliği yapan bir partinin, slogan yasaklaması ayrı bir ironidir. Milliyetçi söylem ve semboller, MHP’nin ideolojik kimliğinin temel taşlarıdır. ‘MHP’nin ideolojik duruşundan çok, AKP’nin ideolojik gündemine uyum sağlama çabasını mı yansıtıyor?’ sorusunu Türk milliyetçilerinin sormasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

‘KILI Ç’IN AÇIKLAMALARI ÇEL İŞKİLİ’

MHP’nin milliyetçiliğinin “gösterişçi” olduğunu ve Cumhur İttifakı içerisindeki siyasi konumunu koruma kaygısının, ideolojisini gölgede bıraktığının somut bir örneğinin yaşandığını söyleyen Aksoy, “MHP’li Filiz Kılıç’ın talimatın ‘milliyetçi sloganları yasaklamadığı’ yönündeki savunması, MHP içindeki çelişkileri gözler önüne seriyor. Bu açıklama ya bir iletişim hatasını ya da tabandan gelen tepkiler üzerine geri adım atma çabası olarak yorumlanabilir” dedi.

‘PARTİNİN ANA DAMARLARINDAN BİRİNİ KESMESİ DEMEK’

Aksoy, “Malazgirt gibi tarihi bir etkinlikte sloganları kısıtlama kararı, MHP’nin slogan merkezli yaklaşımı göz önüne alındığında partinin kan taşıyan ana damarlarından birini kesmesi demektir. MHP’nin Cumhur İttifakı’nda AKP ile yakın iş birliği, siyasi çıkarlar doğrultusunda milliyetçiliği araçsallaştırıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. MHP, bu yaklaşımlarla kısa vadede Cumhur İttifakı’ndaki yerini koruyabilir, ancak uzun vadede milliyetçi söylemdeki olmayan liderliğini ve tabanının sadakatini kesinlikle kaybedecektir” tepkisini gösterdi.

‘M İLLİ DUYGULAR YASAKLARLA SINIRLANDIRILAMAZ’

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Milletimizin hissiyatı sınırlandırılamaz. Böylesine büyük bir zaferin yıldönümünde milletimizin hissiyatı daima bayraklarla, sembollerle ve duygularla tezahür eder. Vatandaşlarımızın her daim içinden gelen milli duygular; genelgelerle çizilecek çerçevelere, yasaklarla sınırlanacak alanlara asla sığmaz, sığdırılamaz” dedi. Devletin ve siyasetin görevinin milletin ruh kökünden gelen coşkuyu kısıtlamak değil, ona eşlik etmek ve sahiplenmek olduğunu söyleyen Türkoğlu, “Unutulmamalıdır ki Malazgirt, ‘yasaklarla hatırlanacak’ değil; milletin kendi iradesiyle, kendi heyecanıyla yâd edilecek bir zaferdir” ifadelerini kullandı.