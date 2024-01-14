MHP Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kimdir? İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Osmaniye'de göstereceği adayı açıkladı. MHP Osmaniye Belediye Başkanlığı için İbrahim Çenet'i aday gösterdi. Peki, MHP Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kimdir? İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:25
MHP Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kimdir? İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
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Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet oldu. Peki, MHP Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kimdir? İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ÇENET KİMDİR?

İbrahim Çenet 1975 yılında Osmaniye İlinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladıktan sonra 1996 Yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı sene Ekim ayında, İçişleri Bakanlığı tarafından 88. Dönem Adana Kaymakamı Adayı olarak atandı. Çanakkale-Bozcaada Kaymakamlığı esnasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği Fonlarından Yerel Düzeyli Projelerde İstifade Alanları” konulu Tezli Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans, Çanakkale/ Bozcaada Kaymakamlığı döneminde üç yıl süreyle Çanakkale Boğazı’nda muhtelif hatlarda Yolcu Taşımacılığı işini yürüten GESTAŞ Denizcilik İşletmesi’nin “Denetim Kurulu Başkanlığı”nda bulunmuştur.


31 Mart 2024 MHP yerel seçimler yerel seçim seçimler

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