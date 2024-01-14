MHP Niğde Belediye Başkan adayı Hamdi Doğan kimdir? Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli?

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Niğde'de göstereceği adayı açıkladı. MHP Niğde Belediye Başkanlığı için Hamdi Doğan'i aday gösterdi. Peki, MHP Niğde Belediye Başkan adayı Hamdi Doğan kimdir? Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:10
MHP Niğde Belediye Başkan adayı Hamdi Doğan kimdir? Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli?
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Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Niğde Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Niğde Belediye Başkan adayı Hamdi Doğan oldu. Peki, MHP Niğde Belediye Başkan adayı Hamdi Doğan kimdir? Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli?

HAMDİ DOĞAN KİMDİR?

Hamdi Doğan, 1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 2013 yılında doçent unvanını elde eden Doğan, 2019 yılında profesörlük unvanını kazanarak akademik başarılarına bir yenisini ekledi. Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlendiği dönemde gençlerle buluşan Prof. Dr. Doğan, Niğde'nin tarihine ve kültürüne dair önemli eserlere imza atmıştır. Yayımladığı kitaplar ve yazdığı makalelerle kent kültürüne katkıda bulunarak tanınan Hamdi Doğan, akademik kimliğiyle Niğde'ye hizmet etmeye devam etmektedir.


31 Mart 31 Mart 2024 belediye başkan adayı Milliyetçi Hareket Partisi MHP

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