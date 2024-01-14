MHP Kastamonu Belediye Başkan adayı Yüksel Aydın kimdir? Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli?
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kastamonu'da göstereceği adayı açıkladı. MHP Kastamonu Belediye Başkanlığı için Yüksel Aydın'i aday gösterdi. Peki, MHP Kastamonu Belediye Başkan adayı Yüksel Aydın kimdir? Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli?
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Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Kastamonu Belediye Başkan adayı Yüksel Aydın oldu. Peki, MHP Kastamonu Belediye Başkan adayı Yüksel Aydın kimdir? Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli?
YÜKSEL AYDIN KİMDİR?
1968 yılında Kastamonu’da doğan Yüksel Aydın; ilk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu’da tamamladı. 1987 yılında o dönemki adıyla Bizim Ocak Devrekani İlçe Başkanlığını yapan Aydın, 1989 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi’nin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1993-1999 yılları arasında MHP Devrekani İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın, çalışma hayatı sebebiyle 1999-2014 yılları arasında İstanbul’da yaşadı.
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