Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:41

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. MHP Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz oldu. Peki, MHP Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz kimdir? Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz 17 Ocak 1972 yılında İstanbul Silivri ilçesinin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

VOLKAN YILMAZ EVLİ Mİ?

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.