Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:24

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım oldu. Peki, AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım, 1960 yılında, Ümraniye’de doğdu. İlk ve ortaokulu Ümraniye’de okudu, liseyi Bakırköy’de bitirmiştir. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun oldu.

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev aldı. 1999 yılında KİPTAŞ’a Genel Müdür olan İsmet Yıldırım, görev süresi boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurdu, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaştı.

İSMET YILDIRIM EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.