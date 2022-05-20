MHP Söğüt İlçe Başkanı görevinden istifa etti
MHP Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin istifa etti. Tekin, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Ali Tekin, açıklamasında Söğüt’e hizmet etmenin kendisine nasip olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
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