MHP tabanı İYİ Parti’ye kayıyor

Kurmaylar, Dervişoğlu’nun gittiği il teşkilatlarında kitlesel üye kayıtlarının da yaşandığını kaydediyor.

MHP tabanı İYİ Parti’ye kayıyor
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 18.01.2025 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla yapılan İYİ Parti il buluşmaları devam ediyor. Dervişoğlu, 24 Ocak’ta Adana’da, 25 Ocak’ta Mersin’de olacak. 

Kurmaylar, Dervişoğlu’nun gittiği il teşkilatlarında kitlesel üye kayıtlarının da yaşandığını kaydediyor. Küskün seçmeninin partiye geri döndüğünü söyleyen kurmaylar, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıya yönelik tepkinin sahaya yansıdığını ifade ediyor. Parti kaynakları bu durumun MHP tabanından kendi partilerine ilginin artmasına neden olduğunu söylüyor. İYİ Parti’den üst düzey yetkililer de “İlerleyen süreçte siyasi formüllerin içinde olması  gereken bir parti. İYİ Parti’siz bir hesap yapılamaz” yorumunu yapıyor.


Etiketler: #İyi Parti #MHP
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