MHP 'Terörsüz Türkiye' için sahaya iniyor

MHP, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla hayata geçireceği “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” ismini verdiği buluşmalar düzenleyeceğini duyurdu.

Buluşmaların 9 bölgeyi kapsayacağı ve 81 ilde düzenleneceği açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz “Terörsüz Türkiye” hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.

Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleyecektir.

Milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarla;

Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşlarımızı doğru bilgilerle aydınlatmak, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermek,

Parti politikalarımızı, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızı geniş kitlelere ulaştırmak, vatandaşlarımızın beklentilerini kayda geçirmek,

İç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek,

Yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak,

Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak,

Toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlanmaktadır.

Partimizin; Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımızın görev alacağı toplantılarımıza;

Ticaret ve sanayi odaları,

Ziraat odaları,

Esnaf ve sanatkâr odaları,

Meslek birlikleri ve sendikalar,

Sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar,

Şehit ve gazi dernekleri,

Yerel yöneticiler ve muhtarlar,

ve tüm vatandaşlarımız davet edileceklerdir."