Maçta bitti, sosyal medyada devam etti! MHP ve İYİ Partili vekil arasında atışma: Nasıl gelirsen öyle öyle uğurlanırsın

Yayınlanma: 17.09.2023 - 21:35

Güncelleme: 17.09.2023 - 21:35

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında dün Kayseri'de oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK maçı öncesi ve sonrasında gerginlik yaşandı.

Gaziantep taraftar grubuna Kayserispor taraftarı tarafından taş atıldı. Gerginlik maç sırasında da sürdü. Konuk ve ev sahibi takım taraftarları arasındaki karşılıklı sloganlaşma sırasında zaman zaman çeşitli cisimleri de birbirlerine attıkları görüldü. Sökülen koltuklar da karşı tarafa fırlatıldı.

Gaziantepspor taraftarlarının çıkışı sırasında ise çevik kuvvet polisi ile Gaziantepspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaylar, polisin konuk takım taraftarlarını otobüslere bindirerek şehir dışına çıkarmasıyla sona erdi.

Gaziantepspor 2. Başkanı Güney Dağdeviren, arbede görüntülerini sosyal medya hesabından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i etiketleyerek, “Sayın Valim siz kapıda zafer açıklaması yaparken yanınızdaki kapıda kolluk kuvvetleriniz orantısız güç kullanıyor. Ne o taraftar, ne de Gaziantep sahipsiz değildir” paylaşımı yaptı.

Sayın valim siz kapıda zafer açıklaması yaparken yanınızdaki kapıda kolluk kuvvetleriniz orantısız güç kullanıyor.

Ne o taraftar ne de Gaziantep sahipsiz değildir!@gokmen_cicek_ @kayserivaliligi https://t.co/NJAo2POk5w — Guney Dagdeviren (@DagdevirenGuney) September 16, 2023

Maç sonrası İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantepspor taraftarlarının güvenliğinin sağlanmadığını belirterek emniyet müdürünü kınadı, “Gaziantepspor taraftarına bu tutumu niye? Sahipsiz diye mi? Kimse yoksa ben varım, gelin beni dövün” paylaşımı yaptı.

Şu an Nevşehirdeyim,



Kayseri aha şurası hemen.



Taraftarlarımızın güvenli şekilde Gaziantep’e gönderilmesi ve bu üzücü olay hakkında il emniyet tarafından bir açıklama yapılması gerekiyor.



Yoksa gelir Gaziantep taraftarıyla beraber Kayseri’de gezerim sokaklarda.Benide dövün ! — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) September 16, 2023

Bunun üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından Gürban'a, “Gaziantepspor Kulüp Başkanınız Memik Yılmaz ile görüşüyoruz. Sizin taraftarlarınızın attığı bozuk para gelerek yaralanan polis memurumuzu takip ediyoruz. Sen işine bak. Buyur gel, bizde nasıl gelirsen öyle öyle uğurlanırsın, onu da unutma” şeklinde cevap verdi.

Biz @GaziantepFK kulüp başkanımız Memik Yılmaz ile görüşüyoruz ve kafasına sizin taraftarlarınızın attığı bozuk para gelerek yaralanan polis memurumuzu takip ediyoruz.

Sen işine bak,ha buyur gel,bizde nasıl gelirsen öyle uğurlanırsın onu da unutma..! https://t.co/ZOnECBbw9e — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) September 16, 2023

Gürban da Ersoy'a, “Sen vekil misin, mafya mı? Senden korkan senin gibi olsun. Sen git, bakanın gelsin. Millete küfür ettiniz, taşladınız. Sonra kendini savunanları copladınız” diye yazdı.