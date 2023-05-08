MHP: Yeni bir anayasa yapılacak

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis’teki tartışmalarında muhalefet, “staj sürelerinin de EYT kapsamına alınmasını” önermişti. MHP’nin beyannamesinde, “staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetlerinde yer alması” vaadi dikkat çekti.

MHP’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken bir başlık da “milletvekilliği dokunulmazlıkları” ile ilgili düzenleme oldu. MHP, “milletvekili dokunulmazlıklarının kamuoyu vicdanınca kabul edilecek bir düzenleme yapılması” vaadinde de bulundu. Bununla birlikte geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de “yeni anayasa” vaadi MHP’nin seçim beyannamesinde yer aldı.

AYM KARARI DİKKAT ÇEKTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) pek çok kez verdiği kararlar nedeniyle eleştirmiş ve “kapatılmasını” istemişti. MHP’nin 2021 yılında açıkladığı 100 maddelik anayasa değişikliği teklifinde de “AYM’nin yüksek mahkeme statüsünden çıkarılıp, özel bir statüde düzenlenmesi” öngörülmüştü. MHP’nin seçim beyannamesinde de “AYM’nin yeniden yapılandırılması” vaadinin olması dikkat çekti.