Türkeş'in kızından MHP'ye: ‘Türkeş'i temsil etmiyor’

Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:41

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:41

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Ayyüce Türkeş, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında MHP ve Sinan Ateş cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, "Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, MHP, şu anda M, H, ve P harflerinden oluşmuş bir parti" diyerek "Neden MHP'den aday olmadınız" sorusunu yanıtladı. Kendisine teklifin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldiğini belirten Türkeş, soruyu şu şekilde cevapladı:

"Ben MHP'nin Türkeş çizgisinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sinan Ateş cinayetinden sonra, benim temsil ettiğim camia da bunu gördü ki, hiçbir şekilde Alparslan Türkeş, hukukun üstünlüğünü savunan, kaba kuvvetten yana olmayan, kendisi için hizmet etmiş, ülkü ocakları başkanlığı yapmış kıymetli bir akademisyenin, kaba tabirle aşağılık bir şekilde katledilmesine hiç tepki vermeden durma noktasında olup, bu davranışı kabullenme şeklinde olan insanlarla aynı kefede olamaz.”

“SADECE M,H VE P HARFLERİNDEN OLUŞAN BİR PARTİ”

Siyasete girme nedenini ‘Sinan Ateş cinayeti’ olarak gösteren Türkeş “Türkeş'in kesinlikle kabul etmediği tanımlar, tutumlar sergilenmekte. MHP şu anda o ruhu kaybetmiş, sadece M, H ve P harflerinden oluşan bir parti olarak görüyorum. Tabii ki tüzel kişiliği benim için çok farklıdır. Babamın kurduğu bir partidir. Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, Türkeş misyonunda değil ve Türkiye'deki bu ayrıştırıcı, bölücü ve hukuku ayaklar altına alıcı tavrı hiçbir Türkeş de kabul edemez” dedi.

Soruşturmada adı geçen MHP'li Olcay Kılavuz tekrar MHP'den aday olmuştu. Türkeş, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirtti. Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Sinan Ateş suikastına ilişkin MHP'ye tepki göstermişti. Cinayetin destekçilerinin hala korunduğunu yazan Taş, "Babamın kemikleri sızlıyor" demişti.