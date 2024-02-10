MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin 6 ilçe, 49 belde belediye başkan adayını daha duyurdu.
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere, 55 belediye başkan adayını açıkladı.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda Elazığ Alacakaya'da Şahin Yıldırım, Arıcak'ta Yağız Atagün, Baskil'de Tuncer Turus, Karakoçan'da İrfan Güneş, Kovancılar'da Hasan Aydın ve Maden'de Selçuk Karaca'yı aday gösteren MHP, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.
MHP’nin Elazığ’da ilçe ve belediye başkan adayları şöyle:
“Alacakaya İlçe Belediye Başkan Adayı Şahin Yıldırım, Arıcak Belediye Başkan Adayı Yağız Atagün, Baskil Belediye Başkan Adayı Tuncer Turus, Karakoçan Belediye Başkan Adayı İrfan Güneş, Kovancılar Belediye Başkan Adayı Hasan Aydın, Maden Belediye Başkan Adayı Selçuk Karaca,
MHP’nin Adıyaman’da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:
“Çakırhöyük Belde Belediye Başkan Adayı Miktat Çetin, Kısmetepe Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Suna, Köseceli Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Özel, Suvarlı Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Yağmur, Şambayat Belde Belediye Başkan Adayı Necati Demirel, Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Gökhan Bulgu, Balkar Belde Belediye Başkan Adayı Murat Fırat, Belören Belde Belediye Başkan Adayı Alper Dağlılar, Harmanlı Belde Belediye Başkan Adayı Kahraman Yıldırım, Akıncılar Belde Belediye Başkan Adayı Sait Özkan, Bölükyayla Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz, Kömür Belde Belediye Başkan Adayı Sabri Varol, Yaylakonak Belde Belediye Başkan Adayı Taha Yasin Şahin, İnlice Belde Belediye Başkan Adayı Abuzer Yakan.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi Başkan Adayı ise Osman Ateş oldu.
MHP’nin Ağrı’da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:
“Tahir Belde Belediye Başkan Adayı Hamza Güneş, Yayladüzü Belde Belediye Başkan Adayı Zekeriya Şekerci, Yücekapı Belde Belediye Başkan Adayı Malik Yıldırım, Dedeli Belde Belediye Başkan Adayı Fatih Yeğen”
Amasya’nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret Beldesi’nin Başkan Adayı ise Mehmet Parlak oldu.
MHP’nin Bartın’da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:
“Hasankadı Belde Belediye Başkan Adayı Şeref Emiroğlu, Kozcağız Belde Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman, Abdipaşa Belde Belediye Başkan Adayı İsa Tunçer, Kumluca Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Can”
Bayburt ilinin Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Beldesi’nin Başkan Adayı Yavuz Bakır olurken, Arpalı Beldesi’nin Başkan Adayı ise Kurban Karahan oldu.
Bilecik, Bingöl, Hakkari, Kars ve Kırklareli illerinin belde belediye başkan adayları ise şu isimler oldu:
- Bilecik Dodruga Belde Başkan Adayı Ali Osman Özkan
- Bilecik Beyırkoy Belde Başkan Adayı Mustafa Boyraz
- Bilecik Vezirhan Belde Başkan Adayı Hüseyin Ocak
- Bingöl Ilıcalar Belde Başkan Adayı Faruk Çoban
- Bingöl Sancak Belde Başkan Adayı Mehmet Burulay
- Bingöl Arakonak Belde Başkan Adayı Süleyman Görgülü
- Hakkari Büyükçiftlik Belde Başkan Adayı Kevser Yılmaz
- Hakkari Durankaya Belde Başkan Adayı Mahmut Çelik
- Hakkari Esendere Belde Başkan Adayı Nazif Özbek
- Kars Dağpınar Belde Başkan Adayı Özkan Çiftçi
- Kırklareli Alpullu Belde Başkan Adayı Erdal Ağdaş
- Kırklareli Büyükmandıra Belde Başkan Adayı Ruhcan Bilek
- Kırklareli Karahalil Belde Başkan Adayı Mehmet Ali Tontaş
- Kırklareli İğneada Belde Başkan Adayı Erdem Tezeren
- Kırklareli Ahmetbey Belde Başkan Adayı Cemil Sarıkaya
- Kırklareli Büyükkarıştıran Belde Başkan Adayı Erkan Tezcan
- Kırklareli Evrensekiz Erkan Belde Başkan Adayı Mustafa Alkız
- Kırklareli İnece Belde Başkan Adayı Ayşe Celep
- Kırklareli Kavaklı Belde Başkan Adayı Gökhan Işık
- Kırklareli Üsküp Belde Başkan Adayı Meltem Tuyuk
- Kırklareli Kaynarca Belde Başkan Adayı Ziyaettin Sarıkaya
- Kırklareli Çakıllı Belde Başkan Adayı Mehmet Bayram
- Kırklareli Kıyıköy Belde Başkan Adayı Mert Ali Kaya
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