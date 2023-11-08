Emeklilere AKP ve MHP engeli! Staj ve kademeli emeklilik talebine 'hayır' denildi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:05

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un emeklilerle ilgili sunduğu kanun teklifi görüşüldü.

Yasa teklifinin gerekçelerini açıklamak üzere kürsüye gelen Ayhan Barut, "Bugün feryatları arşa ulaşan emeklilerimiz için kürsüye çıktık. Ülkemizde emekli olup rahat etmeyi hak eden vatandaşlarımızın büyük sorunları var. Türkiye sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin en önemli görevlerinden birisi de kuşkusuz emeklilerin ve yaşlıların insan onuruna yakışan bir yaşam sürmelerini sağlamak, ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmektir. Ancak milyonlarca emeklimiz çok zor ekonomik koşullar altında yaşama tutunmaya çalışıyor" dedi.

"BİNLERCE EMEKLİ ÇALIŞMAK İÇİN İŞ ARIYOR"

Pazar yerlerinde atık meyve sebze toplayan ve ucuz ürün kuyruklarında sıra bekleyen emeklilerin fotoğraflarını genel kurulda gösteren Ayhan Barut, konuşmasına şöyle devam etti;

"Emeklilerimiz fahiş zamlar, yüksek enflasyon ve düşük maaşlarla yaşamlarını sıkıntı içinde geçiriyor. Yıllarca bu devlet için çalışmış, ülkemize hizmet etmiş, katma değer katmış, alın teri dökmüş emeklilerimiz zorda. Onları ucuz ürün kuyruğunda, pazar yerlerinde dökülmüş sebze meyve toplarken, dertler içinde derman ararken görüyoruz. Emeklilerimizin aldıkları ücretler, yoksulluk ve açlık sınırının altında. Bu emekli maaşı ile ne evinin geçimini sağlayabiliyorlar ne çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ne de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebiliyorlar. Faturalar katlanıyor, masraflar artıyor, emeklilerimiz torunlarına haçlık veremez, kirasını bile ödeyemez durumdalar. Ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorunda olan ve 5 bin liralık ikramiye ödemesinin dışında tutulan emekliler, işyerlerinin önünde ve İŞKUR kapısında iş bekliyor. Sadece bu yılın ilk 9 ayında 60-65 yaş üstü 6 bin 349 kişi işe yerleştirildi, 22 bin 115 kişi ise iş için kaydoldu. Yaşamını çalışarak geçiren emekliler niye çalışmak zorunda? Çünkü aldıkları maaş yetmiyor."

ACI GERÇEĞİ ANLATTI

Emekli maaşlarının gün geçtikçe eridiğini dile getiren Barut, "Bakın 2015 yılında asgari ücret 974 lira iken en düşük emekli maaşı bin 65 liraydı. O tarihte 106 lira olan gram altından emeklimiz en az 10 tane alabiliyordu. Bugün asgari ücret 11 bin 402 lira, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. Bugün altının gramı bin 810 lira. Emeklilerimiz maaşıyla sadece 4 altın alabiliyor. Arada uçurum oluştu. Emeklilerimizi açlık ve yoksulluğa mahkûm edenler hiç utanmıyor!" diye konuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE STAJ VURGUSU

Büyük bir mağduriyet yaşayan, emekli olabilmek için uğraşan yurttaşlara da değinen Barut, "Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik, dengesizlik, adaletsizlik giderilmiyor. Bunun için özellikle 2000 yılı ve sonrası emeklilerin aylıklarındaki eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Emeklilerimiz için adil bir intibak yasası çıkarılmalıdır. EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanların aylık bağlanma oranları da eski haline getirilmelidir. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe giren, bir gün ile 17 yıl fazla çalışmak zorunda kalanların sesi duyulmalıdır. Staj süreleri emeklilik için hesaba katılmalıdır" şeklinde konuştu.

EMEKLİLERİN TALEPLERİNE 'HAYIR' DEDİLER

Emeklilerin sorunlarını anlattıktan sonra çözüm için önerilerini de paylaşan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Emeklilerimize milli gelir artışından refah payı verilmeli, banka promosyonları en düşük kamu çalışanları ile aynı orana yükseltilmelidir. Tüm emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında asgari ücret düzeyinde birer maaş ikramiye verilmeli, en düşük emekli aylığı da en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emeklilerimize sosyal devlet ilkesi gözetilerek ücretsiz ya da çok düşük ücretli yılda bir kez tatil yapma imkânı sağlanmalı, emeklilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan içinde bulundukları her sorun çözülmelidir. Teklifimizin amacı bunca yaşam sıkıntı içinde boğuşan emeklilerimizden alınan muayene ve ilaç katılım payları ile fark ücretlerinin kaldırılması, sağlıktan tamamen ücretsiz yararlanmalıdır. Bu taleplere kulak verilmesini, kanun teklifimize destek olunmasını istiyoruz."

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un emeklilerin sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması, sağlıkta kesinti yapılmaması, staj süresinin emekliliğe dahil edilmesi ve kademeli emeklilik hakkı tanınması için Meclis'e sunduğu yasa teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.