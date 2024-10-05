MHP'de istifa: Kadın Kolları Başkanı görevi bıraktı

Yayınlanma: 05.10.2024 - 20:14

Güncelleme: 05.10.2024 - 20:16

Adile Tuğçe Akcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Ayrıca Akcan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'emirleri doğrultusunda her türlü görevi ifa etmesi kaydı şartı' ile ayrılma kararı aldığını belirtti.

Açıklamasında Selendili kadınlarına, parti teşkilatına, Selendi Belediyesi eski Başkanı Nurullah Savaş ve eşi Ayçin Savaş’a teşekkür eden Adile Tuğçe Akcan, şu ifadeleri kullandı:

"Selendi halkından bir hatam, kusurum olduysa haklarını helal etmelerini rica ediyorum. 2019 yılında partimizin desteği ile seçildiğim çok sevdiğim Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevimden işlerim yoğunluğu nedeni ile istifa ettim. Ancak yıllarca emek verdiğim ve hiç bir çıkar ve menfaat gözetmediğim partimizden kopmadan bundan sonrada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin emirleri doğrultusunda her türlü görevi ifa etmem kaydı şartı ile ayrılma kararı aldım.

İlçe başkanlığım süresince parti tüzüğü ve disiplinine uygun bir yönetim sergilediğim kanaatindeyim. Öncelikle bu süreçte hiç çıkar ve menfaat gözetmeksizin her zaman yanımda olan ve desteklerini hiç eksik etmeyen Selendili kadınlarımıza, parti teşkilatlarımıza, Başkanım Sayın Nurullah Savaş beyefendiye ve eşi Ayçin Savaş hanımefendiye en içten duygularımla saygı ve teşekkürlerimi arz ediyorum."