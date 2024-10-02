MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin DEM Partililerin elini sıkmasına iki partinin kurmayları ne diyor?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 18:32

Güncelleme: 02.10.2024 - 18:32

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partili milletvekillerinin elini sıkmasının ardından “Siyasette normalleşme mi” tartışmalarına MHP kanadı itiraz ediyor. Bahçeli’nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşması siyasette tartışmalara neden oldu.

“YENİ DÖNEME GİRİYORUZ”

Açılış nedeniyle düzenlenen resepsiyonda konuyla ilgili soruya ise Bahçeli, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt DEM Parti’den geldi.

“ANORMAL BİR DURUM YOK”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Dünkü tokalaşmanın siyasetin doğası gereği olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar olmaması zaten yanlıştı” yorumunu yaptı. Koçyiğit, “Bu anlamıyla Meclis’te merhabalaşmak ve konuşmaktan daha doğal bir şey olamaz. Aslında bunun geçmişte olmamasının sorunlu bir yaklaşım olduğunu, Meclis’teki siyasi partilerin diyalogsuzluğunun aslında ülkedeki sorunların çözümünün önünde engel oluşturduğunu görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına ise “Anormal bir durum yok. Meclis’te olması gereken bir tabloydu” dedi.

“DÖNEMSEL SİYASETİN ÖTESİNDE BİR HAREKET”

Yapılan açıklamaların ardından “Siyasette normalleşme adımları mı” atılıyor soruları sorulurken, MHP kanadından açıklama Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den geldi. Özdemir, sosyal medya hesabından MHP’nin tavrına ilişkin şunları söyledi:

“MHP, dönemsel bir hassasiyetin çok ötesinde hareket eden, siyaseten daha ziyade bir dava sorumluluğu ve Türkiye sevdası ile mücadele eden, binlerce yıllık birikimle ve Türk İslam anlayışının savunucusu olarak kararlılıkla yoluna devam eden bir teşkilattır. Bizim temel ilkemiz her zaman ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ veczi ile anlamını bulur. Hiçbir siyaset teorisi ve bilhassa Batı merkezli siyasi tanımlar bu yüzden açıklayamaz, anlayamaz, anlatamaz. Türk milleti ise duruş, hassasiyet, irade ve kararlılığımızın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. MHP’nin varlığı her zaman Türk milleti hasımlarının korkusu, safı Türkiye’den yana olanların ise güvencesidir. Müzmin MHP karşıtlığı ile medya ve sosyal medyadan duruşunu aklınca değerlendirmeye kalkanların da işlerine gelmeyen husus budur.”