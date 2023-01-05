MHP'den AYM'nin HDP kararıyla ilgili ilk yorum

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:27

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti. AYM'nin kararını yorumlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal meyda hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yıldız, "Siyasi partilerin programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne,insan haklarına ,eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz" dedi.