MHP'den ayrılan 3 kişi İYİ Parti’ye geçti: Rozetlerini Akşener taktı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 21:40

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 21:40

MHP Afyonkarahisar eski Kadın Kolları Başkanı ve eski Belediye Meclis Üyelisi Av. Gönül Ar Güngör, MHP Afyonkarahisar eski İl Başkan Yardımcısı ve eski İl Genel Meclisi Üyesi Sabri Apak; Ülkücü İşçiler Derneği eski Şube Başkanı ve eski Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Gıran, istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Üç isme de rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.,

"İYİ PARTİ, DERDİ VATAN MİLLET OLAN HERKESİN PARTİSİDİR"

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partiye katılan 3 isimle ilgili şunları söyledi:

"İYİ Parti ailesi olarak her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Partimize katılan taze kanlarla yolumuza daha emin adımlarla ilerliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in parti rozetimizi taktığı Av. Gönül Ar Güngör, iş insanları Sabri Apak ve Hayrettin Gıran'a hoş geldiniz diyorum.

İYİ Parti, derdi vatan millet olan herkesin partisidir. İYİ Parti, önce ben diyenlerin değil, önce vatan diyenlerin partisidir. Aramıza yeni katılan bizleri onurlandıran 3 yol arkadaşımızla artık daha güçlüyüz."