MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı: Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyerek seslendi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:20

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP Üye Katılım Töreni'ne katıldı. Törende dikkat çeken üye konuşmalarından biri de MHP'den ayrılarak CHP'ye geçen (CHP) yurttaştan geldi. "Sayın genel başkanım biz sizinle yürümeye varız" diyen MHP'den CHP'ye geçen üye, MHP'den istifasını bugün verdiğini söyledi.

Yurttaş şunları söyledi:

"Çanakkale Eceabat'ta Şehitlik Abideleri'nde yatanları bir görsünler, dört sene çalıştım, emeğim var, alnımın teri var. Orada kimler yatıyor bir görsünler. 2007'de kuzenimi şehit verdim Gümüşhane'de. Gidiyorum sosyal yardıma 'sen birinci derece akraba değilsin' diyor. Nasıl akraba değilim ya? Amca çocuklarıyız. Böyle adalet var mı? 'Şehit yakınıyım' deyip tedavi göremiyorum. Askerimiz, polisimiz neden Suriye'ye gidip savaşsın? Onlar kendi toprakları için savaşsın. Biz kendi toprağımız için savaşalım. Ben bunu istiyorum sayın genel başkanım. Seni de cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum."