MHP'den Sinan Oğan'a sert tepki: Başka kapıya
MHP lideri Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz" sözlerine tepki gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışındaki oy sayım işlemleri sürerken birtakım manipülasyon yapıldığı duyumlarını aldığını duyurmasına tepki gösterdi.
"BAŞKA KAPIYA"
Yıldız dün yaptığı paylaşımda, ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilen Sinan Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi.
Pazarlık payın kalmadı başka kapıya.— Eyyup YILDIZ (@Eyupyildizlar) May 15, 2023
1 turda biter bu iş
Mezar soyguncuları sizi… https://t.co/WK4bW1DB9h
Oğan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
'Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK'yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır."
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